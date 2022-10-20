«التضامن»: التدخل السريع تعامل مع 1200 حالة تحتاج للرعاية خلال 4 أشهر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فرق التدخل السريع تعاملت مع 1276 بلاغًا خلال الأشهر الأربعة الماضية بالتنسيق مع مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية وهيئة الإسعاف المصرية ومنظمات المجتمع المدني.

توجيهات بسرعة إنقاذ المواطنين

وأضافت أن نسبة الإنجاز فيما يخص الاستجابة للشكاوى بلغت 100%، حيث وجهت الوزيرة بضرورة تيسير الإجراءات لسرعة إنقاذ المواطنين والتحرك فور تلقي البلاغات، وتقديم كل سبل الدعم لرعاية الحالات وضمان سلامتها الصحية والنفسية.

جاء ذلك في تقرير التضامن الصادر اليوم، حول جهود فرق التدخل السريع في التعامل مع حالات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى والحالات الإنسانية على مستوى الجمهورية خلال الأربعة أشهر الماضية.

محافظة القاهرة تصدرت المرتبة الأولى في عدد البلاغات

وذكر التقرير أن محافظة القاهرة تصدرت المرتبة الأولى في عدد البلاغات، حيث تم فحص 444 بلاغًا، تليها محافظة الجيزة بعدد 195 بلاغًا ومحافظة الإسكندرية 126 بلاغًا، ثم محافظتي الغربية والبحيرة بعدد 77 بلاغًا لكل منها، ثم محافظتي القليوبية وقنا بعدد 61 بلاغًا لكل منها، ومحافظة الدقهلية بعدد 51 بلاغًا، وأخيراً محافظتي أسوان وبورسعيد 23 بلاغًا لكل منها.

إنقاذ طفل يفترش الرصيف أسفل كوبري أكتوبر

وأشار التقرير إلى توجه الفريق المركزي لمكان تواجد طفل يفترش الرصيف أسفل كوبري أكتوبر بجوار نادى الجزيرة في القاهرة، وأجرى الفريق دارسة حالة، وتبين أنه يدعي «عبد الغني.م.ع»، ويبلغ من العمر 14 سنة وترك منزله منذ 3 أشهر ويعيش بالشارع نتيجة لخلافات بين والديه وتم إقناعه بإيداعه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية فوافق وتم نقله إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية المناسبة.

كما ورد بلاغ آخر للفريق بوجود مواطن بلا مأوى بالقرب من سور مسجد زين العابدين بمنطقة السيدة زينب، فتوجه الفريق على الفور، وتبين أنه يدعى «عمر.م.ع»، 45 عامًا كان يعمل في جمع الكانز والكرتون وتعرض لحادث وأصيبت إحدى قدميه ومنعته من القدرة على العمل وأصبح في الشارع بلا مأوى وتم نقله إلى دار «معانا لإنقاذ انسان»، بالجيزة.

إنقاذ سيدة وأطفالها

وفي الجيزة، تعامل الفريق المركزي مع سيدة عربية وأطفالها بلا مأوى، وتبين من دراسة الحالة أنها تبلغ من العمر 38 عامًا متزوجة من مصري وحاصلة على الجنسية المصرية ولديها ثلاثة أطفال تحت سن 6 سنوات، وحدثت خلافات أسرية مع زوجها، وقام بطردها وأولادها في الشارع فتم التنسيق مع الإدارة العامة لشئون المرأة بنقل السيدة وأطفالها إلى أحد مراكز استضافة المرأة المعنفة لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لها ولأطفالها، كما تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع حالة مسن بلا مأوي يعانى من أمراض الشيخوخة تم إقناعه بإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

التعامل مع مواطن تعرض لصدمة نفسية وحادث سيارة

وفى الإسكندرية تعامل الفريق مع حالة مواطن بلا مأوى تعرض لحادث سيارة ويفترش الرصيف وتبين أنه يبلغ من العمر 45 عامًا وكان يعمل مدرسًا وتعرض لصدمة نفسية، وعلى الفور نسق الفريق مع قسم الشرطة المختص، كما نسق مع سيارة إسعاف لنقل الحالة لأحد المستشفيات للعلاج ويتابع الفريق تحسن حالته الصحية للاستقبال بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما تعامل الفريق مع حالة مسن بلا مأوى يدعى «حامد.م.أ»، يبلغ من العمر 72 عامًا، وكان يعمل تباعًا على إحدى سيارات النقل ومنفصل عن زوجته وتركه أبناؤه وفضل البقاء في الشارع وبعد إقناعه تم نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفى البحيرة وردت شكوى من منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء لسيدة مطلقة ولديها ثلاثة أبناء تبلغ من العمر 45 عاما وتقيم بكشك خشبي بجوار إحدى المدارس، وعليه تم تقديم مساعدات مالية وعينية من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعي وبعض الجمعيات الأهلية.

وتعامل فريق الغربية مع رجل مسن بلا مأوى بالقرب من شارع البحر ويبلغ من العمر 68 عامًا، انفصل عن زوجته وترك المنزل منذ 4 أشهر وتم إيداعه دار رعاية كبار بلا مأوى بطنطا، كما نجح الفريق في إقناع سيدة بلا مأوى 46 عامًا بإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفى المنوفية نجح الفريق في نقل مسنة بلا مأوى في مدينة أشمون بسيارة إسعاف بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية إلى مستشفى الصحة النفسية بميت خلف لتلقي الرعاية والعلاج المناسب لحالتها، وهذه الحالة تعامل معها الفريق من قبل أكثر من مرة، ولكنها كانت ترفض الانتقال إلى أي مكان ونجح الفريق وادارة أشمون الاجتماعية في نقلها الى المستشفى.

تدخلات الفريق بمحافظة القليوبية

وفى القليوبية قام الفريق بفحص أحد البلاغات التي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي لإحدى الأسر التي فقدت عائلها وتحتاج إلى مساعدة وعلى الفور توجه الفريق إلى مكان الأسرة وقام بإجراء دراسة حالة لها وتم تقديم مساعدات مالية وعينية للأسرة من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعي.

كما تعامل الفريق مع حالة مسنة تعيش بمفردها وغير قادرة على خدمة نفسها فقام الفريق بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتم نقل الحالة إلى إحدى مستشفيات وزارة الصحة لتلقي الخدمات الطبية اللازمة وبعد تماثلها للشفاء سوف يتم نقلها إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وتعامل الفريق في بورسعيد مع شكوى أسرة تطلب بعض الاحتياجات لها، فتم التنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية وتم تقديم مساعدات مالية وعينية للأسرة، بالإضافة الى إقناع 4 أشخاص بلا مأوى بإيداعهم دار حياة كريمة للرعاية الاجتماعية.

كما تعامل الفريق مع استغاثة رب أسرة على مواقع التواصل الاجتماعي يطلب مساعدة أولاده الثلاثة المصابين بضمور في العضلات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وبالفحص تبين أن الاشقاء الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عامًا مصابين بضمور في العضلات، وعليه تم التنسيق مع مجموعة من المتطوعين رافقوا الفريق لنقل الأشقاء الثلاثة الى إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء الكشف الطبي اللازم تمهيداً لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وتم استكمال المستندات اللازمة.

وفى قنا تعامل الفريق مع حالة مسن بلا مأوى يفترش الأرصفة بأحد الميادين ويتنقل من مكان لآخر وتبين معاناته من أمراض مزمنة وأجرى محاولات عديدة لإقناعه باستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووافق وتم نقله.

وفى أسوان نجح الفريق في إيداع عدد 10 حالات لأطفال بلا مأوى في دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية، كما تم التعامل مع حالة سيدة بعد أن تعرضت للطرد من زوجها ولجأت للمبيت بإحدى الحدائق العامة فقام الفريق بالتنسيق مع أحد مراكز استضافة المرأة وتم ايداعها به.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق التدخل السريع ينسق بشكل دائم ومستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والجهات المعنية، وهيئة الإسعاف المصرية، ومنظمات المجتمع المدني ويتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى كبار وصغار والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.