وزيرة التضامن تتوجه إلى الأردن للمشاركة في أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

تتوجه مساء اليوم الثلاثاء، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي تعقد على مدار يومي 19 و20 أكتوبر الجاري.

تنظيم مؤتمر إقليمي حول سياسات الرعاية الاجتماعية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، يناقش عددًا من الملفات خلال أعماله؛ منها مبادرة «العيش باستقلالية.. ريادة الأعمال ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة»، وكذلك مناقشة الاستعدادات لتنظيم مؤتمر إقليمي حول سياسات الرعاية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي المقرر إقامته في القاهرة، بالإضافة إلى المؤتمر الإقليمي الرابع للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة، ومناقشة الاستراتيجية الوطنية حول الفقر متعدد الأبعاد في فلسطين.

بحث سبل التعاون بين مصر والبلدان العربية

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش أعمال الدورة عددًا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء العرب المشاركين في أعمال الدورة، وذلك لمناقشة الملفات المعنية بالتنمية البشرية والاجتماعية، وبحث سبل التعاون بين مصر والبلدان العربية في عدد من المجالات.