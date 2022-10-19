«التضامن»: 108 آلاف طالب مستفيد من خدمات الوحدات الاجتماعية بالجامعات

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الإجتماعية، إن عدد الأطفال المستفيدين من الإعفاءات والمصروفات المدرسية وصل إلى 5.5 ملايين طفل، منهم حوالي 2.4 من مستفيدى تكافل وكرامة.

ولفت إلى أنه يتم صرف دعم نقدي شهري لهؤلاء الطلاب يبدأ من 60 جنيها للطفل قبل المدرسة، و80 جنيها لطلاب المرحلة الإبتدائية، و100 جنيه للطلاب في المرحلة الإعدادية، و140 للطلاب فى المرحلة الثانوية، و200 جنيه للطلاب فى مرحلة الجامعة ، كما يتم تقديم حوافز خاصة للفائزين من أبناء هذه الأسر الذين تجاوز مجموع درجاتهم 85% .

30 وحدة للتضامن الاجتماعى داخل 28 جامعة

وأضاف «هاشم» في تصريحاته خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 30 وحدة للتضامن الاجتماعي داخل 28 جامعة، و26 جامعة حكومية و3 فروع بجامعة الأزهر، وإحدى الجامعات الخاصة «الجامعة المصرية الروسية»، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من خدمات وحدات التضامن 108 آلاف طالب.

وأكد أنه يتم العمل على 3 محاور رئيسية أبرزها الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتقوم الوحدات بدفع المصروفات الدراسية لغير القادرين، وفي المرحلة الأولى جرى تقديم دعم بألف جنيه شهريا، ووصل عدد المستفيدين فى المرحلة الأولى 640 طالبا لعام 2021-2022.

تقديم 1500 منحة دراسية للفائقين

وأوضح مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إنه خلال العام الحالى 2022- 2023 استهدفت وزارة التضامن تقديم 1500 منحة دراسية، على مستوى 300 كلية بواقع 10 كليات فى كل جامعة، مؤكدا أنه جرى استهداف الخمس الأوائل من كل كلية ، لافتا إلى أنه يتم صرف 500 جنيه لكل طالب شهريا لمدة 8 شهور ، كما يتم تقديم أجهزة تعويضية بالمجان لذوي الهمم بمختلف الأنواع.