نقيب السياحيين: المؤتمر الاقتصادي يضاعف فرص الاستثمار في قطاع السياحة

قال باسم حلقة نقيب السياحيين، إن المؤتمر الاقتصادي الذي وجه به الرئيس السيسي يعطي فرصا وحوافز للاستثمار في كل المجالات ومن ضمنها القطاع السياحي، متوقعا تقديم حوافز وتسهيلات للكثير من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب لتدشين مشروعات سياحية.

وأضاف حلقة، لـ«الوطن»، أن دعم القطاع السياحي من شأنه جلب العملات الأجنبية ومضاعفة الدخل القومي للبلاد، ما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وضخ استثمارات بالسوق المصرية.

فرص استيعابية كبيرة للسياح

وأشار إلى أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسعي لجذب 30 دولار استثمارات في قطاع السياحة يوافق معطيات ورؤى الحكومة خلال الفترة المقبلة، بخاصة بعد التطورات الكثيرة التي أحدثتها الدولة في البنية التحتية من إصلاح للطرق وزيادة الأمان وتقديم كافة الخدمات إلى جانب إنشاء المطارات الجديدة.

وأكمل: ما تقوم به الدولة من تطوير وإنشاء مطارات جديدة وغيرها يعطي فرصا استيعابية كبيرة للسياح، بالإضافة إلى المشروعات السياحية التي لم تكتمل بعد ولدينا طاقة فندقية كبيرة جدا تعادل أضعاف الغرف المتاحة سابقا.

التسهيلات المصرية تعزز النشاط السياحي

وأشار نقيب السياحيين إلى أن الظروف الصعبة التي مرت بالعالم بعد العملية الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى أزمة طاقة في أوروبا، دفعت أبناء القارة إلى أن البحث عن دول يلجأوا إليها وتوفر لهم سبل المعيشة ولو بشكل مؤقت، وهو ما يدفع إلى اهتمام الدولة بقطاع السياحة في هذه الفترة.

وأكد أن التسهيلات التي قدمتها الدولة للحصول على تأشيرة الدخول لمصر، جعلتها وجهة للعالم في ظل الأزمات الحالية، ما سيسهم في توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وتقديم فرص عمل للشباب وغيرها من الأمور التي تأتي نتيجة لاهتمام مصر بالقطاع السياحي في ظل المؤتمر الاقتصادي.