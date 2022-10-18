رئيس «تصديري الهندسية»: المؤتمر الاقتصادي فرصة لحلول دعم الصناعة

أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بعقد المؤتمر الاقتصادي في 23 أكتوبر الجاري، مؤكداً أن المؤتمر خطوة من شأنها عرض التحديات التي تواجه المصانع الهندسية والتوصل إلى حلول لدعم المصانع المصدرة بالقطاع الهندسي والمساهمة في تخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة جراء الأزمة العالمية الحالية.

تعجيل صرف مستحقات المساندة التصديرية

وأكد الصياد في تصريحات اليوم، ضرورة أن يتطرق المؤتمر الاقتصادي إلى عدد من الملفات الرئيسية لدعم الصناعة والتصدير منها ضرورة تعجيل صرف مستحقات المساندة التصديرية في مدة أقصاها 40 يوماً، مشيراً إلى أن المصانع المصدرة تحتاج إلى السيولة المالية الطارئة من برامج الدعم لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتي قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت تراوحت بين 25 إلى 35%.

فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة

وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

المجلس لدية ورقة عمل واضحة

واختتم أن المؤتمر الاقتصادي سيتبعه مخرجات واضحة يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة، وأن المجلس لدية ورقة عمل واضحة تشمل كافة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية والتي يمكن طرحها للنقاش من أجل زيادة الصادرات الهندسية