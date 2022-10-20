خبير: المؤتمر الاقتصادي جاء تلبية لرغبات رجال الأعمال والمستثمرين

علق خبير الاقتصاد الدكتور مصطفى بدرة، على المؤتمر الاقتصادي المقرر انطلاقه الأحد المقبل، مؤكدا أنه في غاية الأهمية في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي مشغول منذ عام بالتداعيات الاقتصادية بعد الخروج من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى ضرورة وضع رؤية اقتصادية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكد «بدرة» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON» أن مصر كانت سباقة؛ إذ دعى الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر اقتصادي يلبي رغبات مجتمع رجال الأعمال والمصنعين والخبراء، لوضع رؤية اقتصادية قادرة على التنافسية وتحقيق زيادة في القدرات التشغيلية.

المؤتمر يستطيع وضع خريطة للاقتصاد المصري

وأشاد الخبير الاقتصادي بالمجهود الذي تؤديه الدولة، لعمل رؤية واضحة للأوضاع الاقتصادية، وشراكة استراتيجية بين رجال الأعمال والحكومة، لتوطين الصناعة وتحسين قدرات مصر الصناعية.

ولفت الدكتور مصطفى بدرة إلى أن المؤتمر الاقتصادي يستطيع وضع خريطة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن به 500 مستثمر وخبير اقتصادي، مشددًا على أن ذلك يرسل رسالة للمجتمع الدولي بأننا متشاركين مع القطاع الخاص في بناء الجمهورية الجديدة، وتلبية طلبات المجتمع الاقتصادي.