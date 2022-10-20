بطريرك الكنيسة المارونية يزور السفير البابوي في مصر

زار البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية، المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وذلك بمقر السفارة البابوية، بالقاهرة.

شارك في الزيارة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر.

مشاركة بطريرك أنطاكية بمؤتمر التسامح والسلام

جاء ذلك اللقاء على هامش مؤتمر «التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي»، الذي نظمته جامعة الدول العربية هذا المؤتمر، بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، وذلك يومي السابع عشر، والثامن عشر من الشهر الجاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وشهد المؤتمر مشاركة البطريرك بشارة الراعي.

«التسامح في المسيحية ودوره في ترسيخ أسس السلام المجتمعي» كلمة بطريرك أنطاكية

كما ألقى بطريرك أنطاكية كلمة خلال المؤتمر بعنوان «التسامح في المسيحية ودوره في ترسيخ أسس السلام المجتمعي»، وشهد المؤتمر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رئيس المجلس العالمي للتسامح، أحمد بن محمد الجروان، وعدد من وزراء الثقافة والإعلام والأوقاف والشؤون الدينية والسفراء، وممثلي المنظمات الدولية الإقليمية والمتخصصة، إضافة إلى الوفود الرسمية للدول العربية، ونخبة من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين في الوطن العربي.