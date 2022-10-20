اجتماع افتراضي بين الشركات المصرية والمستوردين في غانا لتصدير الأسمدة

نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم وبالتعاون مع المكتب التجاري في غانا، لقاءً عبر تطبيق زووم لخمس شركات من شركات المجلس المنتجة للأسمدة والمبيدات مع إحدى الشركات الغانية العاملة في مجال استيراد وتوزيع الاسمدة والمبيعات وذلك للاتفاق على توريد الأسمدة من مصر للشركة في غانا حيث تعمل الشركة بصفة رئيسية في مجال استيراد وتوزيع المبيدات وترغب في تنويع منتجاتها عن طريق تنويع مصادر استيراد الأسمدة والبذور.

ثاني أكبر مدينه تجارية

وكان المكتب التجاري في غانا برئاسة المستشار التجاري أحمد طارق فوزي، عقد اجتماعا مع pearl Gborglah مدير شركة agrocrownالغانيه بناء على طلب منها وذلك لبحث إمكانية استيراد الأسمدة من مصر وذكر المكتب أن المقر الإداري للشركة يقع في العاصمة «اكرا»، ويوجد فرع آخر لها في مدينة كوماسي، ثاني أكبر مدينه تجارية في غانا وتعتبر مركزًا لتجارة الكيماويات الزراعية.

واكدت الشركة أن تجار من دول أخرى مثل بوركينا فاسو وكوت ديفوار يقومون بشراء احتياجاتهم منها، كما يوجد للشركة مخزن في الميناء الرئيسي لغانا «تيما»، لخدمة العملاء من توجو كما تمتلك الشركة عددًا من الفروع التسويقية والبحثية في معظم مدن غانا بحيث تقوم بالتعامل مع المزارعين لتعريفهم بالمنتجات الجديدة وكيفية استعمالها.

وتقوم الشركة بالاعتماد على التوزيع لكبار تجار الجملة وبدورهم يقومون بالتوزيع على المحال الصغيرة وصغار المزارعين كما توجد شراكة بين الشركة الغانية وشركاء صينين وتستورد حاليا معظم احتياجاتها من الصين وترغب في دراسة إمكانية الاستيراد من السوق المصرية على أن تكون شركات مصنعة وليست مصدرة أو عن طريق وسطاء.

الشركات المصرية والشركة الغانية

من جانبه قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس أن هذا يأتي كنتاج للتسويق والترويج الذي قام به المجلس بداية الأزمة الروسية - الأوكرانية حيث تم التواصل مع المكاتب التجارية والسفارات المصرية في الخارج وموافاتهم بنوعيات الأسمدة المتاحة في مصر وكميات الإنتاج المتاحة للتصدير وكيفية التواصل مع الشركات المصرية المنتجة والمصدرة.

وأوضح أنه من المقرر تحديد مواعيد لاحقة مع الشركات المصرية والشركة الغانية وفقا لما سيتم إرساله من قبل الأخيرة من مواصفات خاصة المنتجات المطلوبة والأسعار.