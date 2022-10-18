«كلام في السياسة».. العام المقبل سيكون حاسما في الأزمة الروسية الأوكرانية

توقع الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير الأهرام وخبير الشئون العربية، استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لعام 2023، معتبرًا أنه سيكون عام حسم الأزمة، لأن المجتمع الدولي لن يتحمل كثيرًا، لافتًا إلى وجود خلافات كثيرة داخل الدول الأوربية خلال الأسبوعيين الماضيين.

قمة أوروبية

وتحدث العشري خلال برنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ اجتماع وزراء خارجية الدول الأوربية شهد خلافات وانقسامات، مشيرًا إلى انعقاد قمة أوروبية الخميس المقبل، لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالأزمة الأوكرانية أبرزها تسعير النفط والغاز الروسي.

السلاح النووي خيار مستبعد

وأوضح «العشري» أنّ مناورات الردع النووي لدول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، التي قامت بها 14 دولة على بعد 1000 كيلو من روسيا، معتبرًا أنها رسائل للجانب الروسي حتى لا يضطر إلى استخدام خيار ما وصفه بأنه خيار شمشون، في إشارة إلى استخدام السلاح النووي، قائلًا:« تصريحات لافروف وبوتين أكدوا أن استخدام السلاح النووي خيار مستبعد»، ورحب بالحوار مع أوروبا وطالب الأتراك بلعب دور الوسيط.

وأكد «العشري» أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ناقش «بوتين» بخصوص الأزمة، كما أنه أجرى اتصالًا مطولًا مع الرئيس الأوكراني، وطالبت الإمارات بتخفيض سقف التوتر والعنف في هذه المرحلة.