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عمدة كييف: تضرر عدد من المباني السكنية جراء قصف استهدف العاصمة

كتب:

حسن رمضان
06:59 ص | الإثنين 17 أكتوبر 2022
آثار قصف روسي في أوكرانيا-صورة أرشيفي

آثار قصف روسي في أوكرانيا-صورة أرشيفي

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية «كييف»، فيتالي كليتشكو،، تضرر عدد من المباني السكنية جراء القصف الذي استهدف العاصمة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كليتشكو: الانفجارات الضخمة وقعت في «شيفتشينكيف»

وأوضح كليتشكو، أن الانفجارات الضخمة وقعت في منطقة «شيفتشينكيف» وسط العاصمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أشارت أنباء إلى  حرائق في مرافق البنية التحتية في مدينة «ميكولايف» جنوبي أوكرانيا.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق، حالة تأهب جوي في كييف، ومنطقة كييف، وفي 7 مناطق أخرى من  أوكرانيا.

ومساء امس، تعرض جنوب أوكرانيا لهجوم من طائرات بدون طيار من طراز «شاهد -136 كاميكازي» الإيرانية، فيما أسقطت القوات الأوكرانية، 11 مسيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

 

 

 

 

 

 

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