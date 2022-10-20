عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: نعيش خطوات جادة لبناء الجمهورية الجديدة

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن دفعة جديدة، قبل قليل، وضمت القائمة 35 من المحبوسين احتياطيا، وذلك استكمالا لدور اللجنة التي تعمل جاهدة منذ إعادة تفعيلها على الإفراج عن كل من لم تتلوث يديه بالدماء أو يتورط في عمليات إرهاب.

الكشكي: لجنة العفو تقوم بدور مهم في دراسة الأسماء

وأشاد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، بدور لجنة العفو الرئاسي، خصوصا أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطا موسعا للجنة، لإعداد قوائم المفرج عنهم، والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع ومساعدتهم في العودة للعمل مرة أخرى دون عراقيل، أو إيجاد وظيفة لمن لم يكن لديه وظيفة قبل الحبس.

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن لجنة العفو الرئاسي تقوم بدور مهم في فحص ودراسة الأسماء والعمل على إعداد قوائم العفو، حيث قال الكشكي: «تقوم لجنة العفو الرئاسي بدور هام من خلال دراسة الأسماء وإعداد القوائم».

عضو الحوار الوطني: الإفراجات المتتالية تبعث رسائل طمأنة

وأكد أن اللجنة تعمل جاهدة من أجل الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وهو ما بات واضحا من خلال قوائم العفو المتتالية، وقال: «إن الإفراجات المتتالية التي تعمل عليها لجنة العفو الرئاسي تخلق حالة من الاطمئنان في الشارع المصري».

ولفت إلى أن دور لجنة العفو الرئاسي جاء تزامنًا مع إطلاق الحوار الوطني، موضحا: «هناك خطوات عديدة تتخذها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة تؤكد أننا أمام خطوات جدية في سبيل بناء الجمهورية الجديدة».