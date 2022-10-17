جمال الكشكي: قطار الحوار الوطني اقترب من الانطلاقة الرئيسية

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الحادية عشر للحوار الوطني لمجلس الأمناء، ناقشت عشرات الأسماء التي قدمتها الأمانة الفنية لشخصيات مرشحة للمشاركة في الجلسات الرئيسية للحوار الوطني، مشيرا إلى أنّ المرحلة الإجرائية الحالية قاربت على الانتهاء بعد مناقشة الأسماء والمعايير ومنها الخبرة العلمية والكفاءة التي تتعلق بالموضوعات المناقشة في الحوار.

موضوعات الحوار الوطني

وأوضح «الكشكي»، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على فضائية «الحياة»، أنّ المقررين فاجأوا مجلس الأمناء بالعديد من القضايا والعناوين الرئيسية والموضوعات التي تتعلق بموضوع الحوار، ومنها محاور فرعية يندرج تحتها 20 عنوانا وقضية مختلفة، بما يؤكد احترافية الإعداد والنقاش، وإلمام واسع بما يحتاج إليه المجتمع والشارع والدولة، لافتا إلى أنّ موضوع الحبس الاحتياطي يختلف عن التماسك الأسري، وقانون مباشرة الحقوق السياسية فكل منهم له جلسه مختلفة بحضور متخصصين.

انعقاد دائم وانطلاق الجلسات الرئيسية اقترب

وأشار جمال الكشكي إلى أنّ مجلس أمناء الحوار الوطني يعمل على تكثيف ودمج العناوين للتمكن من مناقشتها بشكل يرضى المواطن والمجتمع والدولة المصرية وفقا للأولوية، موضحا أن جلسة اليوم فتحت أفاق جديدة تحتاج لبعض الوقت في جلسة اتسمت بالجدية والموضوعية والأهمية للقضايا المناقشة بحضور الشخصيات المناسبة، والحوار الوطني في حالة انعقاد دائم وانطلاق الجلسات الرئيسية اقترب بالفعل بعد الانتهاء من 4 جلسات إجرائية أخرى لمناقشة الاسماء والموضوعات، وقطار الحوار الوطني اقترب من الانطلاقة الرئيسية.

المبادرات التاريخية للدولة المصرية

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الدولة مرت بالعديد من المتغيرات في تاريخها، ورغم ذلك ظلت ثابتة ومتماسكة والسنوات الطويلة الماضية تؤكد أن مصر أمام مبادرة الحوار الوطني شأنها شأن المبادرات التاريخية للدولة المصرية، وستحقق النجاح المعهود، لأن مثل هذه المبادرات تهدف لتحقيق التكامل، فالحوار الوطني يهدف إلى الانتقال لجمهورية جديدة تتسع للجميع، والحفاظ على الهوية المصرية الوطنية.