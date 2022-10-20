عائشة بن أحمد تنفي مشاركتها في مسلسل «سر السلطان»

نفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد ما تردد من أنباء بشأن مشاركتها في بطولة مسلسل «سر السلطان»، ومن المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

عائشة بن أحمد تكشف حقيقة مشاركتها في مسلسل «سر السلطان»

وقالت عائشة بن أحمد، لـ«الوطن»، إنّ كل ما أثير بشأن مشاركتها في «سر السلطان» غير صحيح.

مسلسل «سر السلطان» من بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، حسين فهمي، هالة صدقي، أحمد عبدالعزيز، خالد أنور وكوكبة من النجوم، والعمل مأخوذ من رواية «سره باتع» للكاتب يوسف إدريس.

ردود فعل حول مسلسل «وعد إبليس»

وفي سياق مختلف، أعربت عائشة بن أحمد عن سعادتها البالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن مسلسلها الأخير «وعد إبليس» بعد عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أنها تلقت إشادات واسعة سواء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتها الرسمية وكذلك من الجمهور في الشارع.

أبطال مسلسل «وعد إبليس»

مسلسل «وعد إبليس» من بطولة عمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، مها أبو عوف، مراد مكرم، خالد كمال، مريم الخشت، محمد يسري، معتز هشام وكوكبة من النجوم، من تأليف توني جوردن وإخراج كولين توج.