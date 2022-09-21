عائشة بن أحمد: جوائز مهرجان القاهرة للدراما تذهب لمن يستحقها

يقام مهرجان القاهرة للدراما، حاليا في دورته الأولى، بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وأهم صناع الدراما خلال السنوات الأخيرة.

مهرجان القاهرة للدراما مبادرة هائلة من المتحدة

وحرصت الفنانة عائشة بن أحمد، على حضور المهرجان، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المهرجان مبادرة هائلة من نقابة المهن التمثيلية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضافت أننا كنا في حاجة لمهرجان بحجم مهرجان القاهرة للدراما، مؤكدة ثقتها في منح الإدارة الجوائز لمن يستحقها.

مسلسل وعد إبليس

وأشارت إلى أن مسلسل وعد إبليس تجربة جديدة بالنسبة لها لأنه ينتمي للأعمال التي تعرض على المنصات الإلكترونية، بالإضافة لوجود مخرج أجنبي.

والجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة للدراما، يكرم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم صلاح السعدني، وصفية العمري، ونبيلة عبيد، ويسرا، والمخرج جمال عبدالحميد، والكاتب والسيناريست محمد جلال عبدالقوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي.