مسلسل ملف سري الحلقة 9.. القبض على عائشة بن أحمد بسبب الألماس المسروق

شهد مسلسل ملف سري الحلقة 9 تصاعد الأحداث بين الشرطة وعائلة المالكي بسبب الألماس المسروق، حيث بدأت الحلقة بمواجهة بين مريم المالكي التي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد والمستشار يحيى عز الدين الذي يؤدي دوره الفنان هاني سلامة، لتأكد له أن الجميع ليسوا متآمرين عليه كما يعتقد، وأنها ليست مثل بعض أفراد عائلتها كما أن قضيتها الوحيدة معرفة من قتل خطيبها شريف.

الألماس المسروق يدخل مريم المالكي السجن

حدثت مشادة بينهما، لتتركه وتذهب في النهاية، لكن في مشهد آخر من مسلسل ملف سري الحلقة 9 تذهب مريم المالكي إلى ليل المصري ليعطيها الألماس المسروق ويطلب منها أن تسلمه إلى الشرطة، لكنها تأخذه وتذهب به إلى يحيى، الذي يبلغ عنها الشرطة بتهمة امتلاكها الألماس المسروق، وألقت قوات الشرطة القبض عليها.

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل ملف سري يقوم ببطولته مجموعة من النجوم، وهم هاني سلامة، محمد محمود عبدالعزيز، ماجد المصري، دنيا عبدالعزيز، إدوارد، عائشة بن أحمد، مادلين طبر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.