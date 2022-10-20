مدبولي يعيّن عمرو محسوب النبي رئيسا لقطاع الإعلام بـ«الاستعلامات»

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين عمرو محسوب النبي، رئيسا لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

السيرة الذاتية لـ عمرو محسوب النبي

التحق عمرو محسوب النبي للعمل بالهيئة منذ 1985، عقب تخرجه في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وتدرّج في مهامه، حيث تولى الإدارة العامة لإعلام القاهرة، ثم الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا، ثم تولى رئاسة قطاع الإعلام الداخلي ندبا، كما عمل مستشارا إعلاميا ورئيسا للمكتب الإعلامي بالسفارة المصرية في تونس.

يذكر أنّ قطاع الإعلام الداخلي يضم 96 مركز إعلام موزعة على محافظات الجمهورية كافة، وتتولى هذه المراكز رفع الوعي والتثقيف والتنوير بشأن قضايا المجتمع على المستوى القومي أو المحلي، من خلال الاعتماد على أشكال الاتصال الشخصي، لتتكامل منظومة الإعلام المصري بين الاتصال الجماهيري بوسائله والاتصال الشخصي بأشكاله لتحقيق الخدمة الإعلامية الوطنية.