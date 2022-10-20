رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع «كاير وبايك» بعد قليل: «بلدنا بتتغير»

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعد قليل، إطلاق مشروع «كايرو بايك»، وهو مشروع الدراجات التشاركية التي ستكون في عدد من الميادين بالقاهرة.

إتاحة «تراك لـ العجل» في مناطق وشوارع وسط البلد

وأطلق هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «تركب العجلة بمقابل مادي قليل للغاية، ثم تعيدها مرة أخرى، وتمّ عمل تراك للعجل في مناطق وشوارع وسط البلد».

مشروع صديق للبيئة

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: «حاجة فاخرة، واللي سافر أوروبا هيشوف إن الدراجات وسيلة نقل محترمة، وخاصة في المناطق القريبة، الشباب وكبار السن يركبون الدراجات، وهذا المشروع من المشروعات الصديقة للبيئة، بمناسبة مؤتمر قمة المناخ cop 27، بلدنا بتتغير وبتتطور».