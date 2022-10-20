رئيس الوزراء: إعلان حوافز للمصدرين في المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، ستنطلق الأحد المقبل، تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنّ الحكومة تستهدف من خلاله التوصل إلى خارطة طريق اقتصادية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، تتضمن سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

انطلاق المؤتمر الاقتصادي

وكشف رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة منذ قليل، عن أنّ المؤتمر الاقتصادي سيشهد إعلان عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدّرين، تحقيقا للمستهدفات القومية.

وعن الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، شرح رئيس الوزراء ما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية، سعيا للخروج بالمؤتمر بأفضل صورة ممكنة، وبما يعكس قدرة مصر على تنظيم مثل هذه الأحداث والفعاليات الدولية، مشيرا إلى زيارته التي أجراها مؤخرا إلى مدينة شرم الشيخ، والتي تابع خلالها مختلف الاستعدادات والترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر المهم.