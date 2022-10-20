ماراثون دراجات بمطروح احتفالا باليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، تنظيم ماراثون للدراجات الهوائية على كورنيش مدينة مرسي مطروح، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، ووُجهت الدعوة لجميع الشباب والفتيات للمشاركة في هذا الماراثون الرياضي.

وقال الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح لـ«الوطن»، إنه جرى الإعداد للماراثون من خلال إدارة الرياضة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، مشيرا إلى أن ماراثون الدراجات سينطلق غداً الجمعة، على أن يكون مكان التجمع هو كورنيش مدينة مرسى مطروح.

موعد انطلاق الماراثون

واضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن المشاركين في ماراثون الدراجات سيتجمعون في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا علي كورنيش مطروح، وينطلق الساعة التاسعة بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية في مطروح، ويختتم فعالياته الساعة العاشرة، بحفل توزيع الجوائز وتكريم الفائزين والمتميزين خلال فعاليات الماراثون.

خط سير الماراثون

وأشار إلى أن الماراثون يبدأ من ميدان الشراع في قلب كورنيش مرسي مطروح خلف المحافظة، ويتجه إلى نهاية الكورنيش والعودة مرة أخرى لمكان الانطلاق لختام الفعاليات والحفل، وسيتم رفع علم مصر من خلال جميع المشاركين في الفعاليات.

شعار «شارك بدراجتك»

ودعت مديرية الشباب والرياضة طلاب الجامعات وجميع شباب مطروح للمشاركة في الماراثون، ووجهت دعوة عامة للجميع، تحت شعار «شارك بدراجتك»، لحث الشباب علي ممارسة الرياضة بمحافظة مطروح.