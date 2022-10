«القومي للمرأة» يطلق ماراثون «girls mile» وتطبيق «دوي» لنشر قصص نجاح الفتيات

أعلنت الدكتورة مايا مرسى رئيسه المجلس القومى للمرأة صباح اليوم انطلاق فعاليات مارثوان girls mile "اجرى مع نوره ودوى " ، الذى يقام تحت رعاية المجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة ، و بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة في مصر United Nations Egypt وسفارة الأرجنتين في مصر Embajada Argentina en Egipto - Embassy of Argentina in Egypt ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية Sawiris Foundation for Social وبنك الإسكندرية ALEXBANK و CAIRO ، وذلك فى المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

حيث عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بمشاركتها فى هذا الحدث الهام والمميز الذى يقام بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للفتاه، بهدف نشر الوعي بحقوق الفتيات وبالتحديات التي تواجههن في كل أنحاء العالم ، والتي زادت بسبب الأزمات العالمية وخاصة أزمة تغير المناخ .

وأكدت رئيسة المجلس أن مبادرات نورة ودوى هى برامج الاستثمار فى الفتاة المصرية تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية .

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بمشاركة المئات فى الماراثون من مختلف الأعمار ، مشيدة بما شهدته من حرص العديد من الفتيات والسيدات على المشاركة بصحبة بناتهن وأبنائهن ، وأوضحت أن فعاليات الماراثون سوف تستمر على مستوى محافظات الجمهورية .

كما أعلنت رئيسة المجلس عن إطلاق تطبيق "دوي" الذى يستهدف نشر قصص نجاح فتيات مصر ، ونشر التحديات التى واجهتهن وكيف نجحن فى التغلب عليها ، وبهذا يعد التطبيق وسيلة ملهمة لباقى الفتيات لتشجيعهن على تحقيق ذاتهن وأحلامهن .

واختتمت رئيسة المجلس القومي للمرأة حديثها بتوجيه الشكر إلى ادوارد فاريلا سفير الأرجنتين فى القاهرة ، مؤكدة أن هذا الماراثون سوف يتم برعاية سفارة الأرجنتين بمصر كل عام ، كما ثمنت تعاون الإتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبنك الإسكندرية وبرنامج غالية للخروج بهذه الفاعلية المميزة.

وعلى هامش الماراثون ، تفقدت الدكتورة مايا مرسي معرض لعارضات من قاعدة بيانات المجلس القومى للمرأة ، وأعربت عن إعجابها بالمنتجات المعروضة ، ثم قامت بتفقد دوائر الحكى "دوى" .

كما قدمت فرقة " طبلة الست " فقرة موسيقية وغنائية متنوعة فى نهاية الماراثون، وقد نالت استحسان وتفاعل المشاركين .

وفى ختام اللقاء تم تكريم الفائزين والفائزات بالماراثون ، وتم التقاط صور تذكارية بصحبة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس والسيد إدوارد فاريلا سفير الأرجنتين فى القاهرة .