تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وزير الرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن تنظيم أضخم ماراثون في مصر بمنطقة الأهرامات فى ديسمبر المقبل

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مؤتمر الإعلان عن تنظيم سباق "نصف ماراثون الأهرامات" للعام الرابع على التوالي، يوم 10 ديسمبر المقبل بمنطقة الأهرامات بالجيزة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ويعد سباق نصف ماراثون الأهرامات، الحدث الأكبر من نوعه في مصر، ويقام سنويًا في منطقة الأهرامات، بتنظيم شركة "تراي فاكتوري"-الرائدة في مجال إدارة الفعاليات الرياضية في مصر بالتعاون مع إدارة السياحة والفاعليات الرياضية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ومشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية على رأسها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، كما سيشرف الاتحاد المصري لألعاب القوى على السباق للتأكد من أن جميع المسافات تمت وفقًا للمعايير الدولية، بما يتماشى مع سباقات الجري الكبرى في جميع أنحاء العالم.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "أن سباق نصف ماراثون الأهرامات يعد واحداً من كبرى السباقات الرياضية التى يتم تنظيمها، ويشهد مشاركة كبيرة من قبل المصريين ومختلف المنشآت الأجنبية "، مشيراً إلى المتابعة والتنسيق فيما يخص كافة الأمور التنظيمية للخروج بالسباق على أكمل وجه.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجعل الرياضة "أسلوب حياة"، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال الفعاليات المختلفة التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية.

من جهته قال أيمن حقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذا تراي فاكتوري: "هدفنا الأساسي أن يصبح نصف ماراثون الأهرامات أحد أبرز وأهم فاعليات الجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أثبتت النسخ العديدة الماضية بالفعل قدرتها على تحقيق ذلك، وأصبح "نصف ماراثون الأهرامات "أحد أهم الأحداث الرياضية الرئيسية في المجتمع المحلي التي تقام كل عام في مصر.

ويتيح سباق نصف ماراثون الأهرامات المشاركة من جميع أنحاء العالم، مما يسهم في تشجيع السياحة الرياضية، والترويج للمقاصد السياحية المصرية عالميًا، واستغلال منطقة الأهرامات والتي تعد واحدة من عجائب الدنيا السبع.

كما يشجع السباق ممارسة الرياضة لكل الفئات العمرية، حيث يتيح المشاركة للمتسابقين في الفئات العمرية من 10 إلى 80 سنة، ويخصص سباقات تناسب كل فئة عمرية، حيث يخصص للأطفال من سن 10 سنوات المشاركة في سباق الـ5 كيلومتر على أن يكون هذا السباق في طريق مسطح، بينما سيشارك المتسابقين في الفئة العمرية الأكبر من 10 سنوات في السباقات الثلاث بما في ذلك سباقات الـ 10 كيلو متر و الـ 21 كيلو متر واللذان سينطلقان نحو تمثال أبو الهول في طريق منحدر والعودة إلى الأعلى مرة أخرى. ويُعد ماراثون الأهرامات من أكثر الفاعليات الممتعة التي تتميز بروح المغامرة وتمنح المشاركين من جميع الأعمار لحظات لا تنسى؛ فهو #سباقعبرالتاريخ (#RaceThroughHistory).