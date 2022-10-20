ضبط 6 مطابع غير مرخصة تقلد مطبوعات الكتب الدراسية في 3 محافظات

رصدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بعض المطابع غير المرخصة بنطاق العديد من المحافظات، يتخذها أصحابها مقراً لنشاطهم الإجرامي في تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة والعلامات التجارية للشركات بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.

ضبط القائمين على إدارة المطابع غير المرخصة

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد 6 مطابع دون ترخيص بنطاق محافظات (القاهرة – الإسكندرية - الغربية)، وضبط القائمين على إدارة تلك المطابع لممارستهم ذلك النشاط غير المشروع، وبحوزتهم (كميات من الكتب الدراسية المسنوب صدورها للجهات المعنية لمراحل التعليم المختلفة – ألواح معدنية (زينكوغراف) والمستخدمة في مراحل الطباعة المختلفة، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تقليد المطبوعات المختلفة والعلامات التجارية، في إطار جهود أجهزة وزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد المطبوعات المختلفة من كتب دراسية وعلامات تجارية.