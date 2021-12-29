ضبط 4150 ملزمة داخل مطبعة دون ترخيص في الإسكندرية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية ) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الدراسية الخاصة بإحدى الكليات بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (إجمالى عدد 4150 من ملازم تعليمية ودراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) ،وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأنه المدير المسئول عن المطبعة المشار إليها ، وإرتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية ) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الدراسية الخاصة بطلاب إحدى الكليات بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (إجمالى عدد 2900 من ملازم تعليمية ودراسية مختلفة خاصة بطلاب إحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) ،وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأنه المدير المسئول عن المطبعة المشار إليها ، وإرتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (3900 نسخة من ملازم تعليمية خاصة بطلاب إحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) ، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.