نائبة: «العفو الرئاسي» تبذل جهودا كبيرة في إعداد القوائم ودمج المفرج عنهم

أشادت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، بدور لجنة العفو الرئاسي، لا سيما خلال الفترة الأخيرة، إذ شهدت هذه الفترة نشاطًا موسعًا من قِبل اللجنة في الإفراج عن العديد ممن لم تتلوث يداهم في قضايا دم أو إرهاب وغيره.

مها عبدالناصر: لجنة العفو الرئاسي تبذل جهودا كبيرة

وقالت «عبدالناصر»، إنّ لجنة العفو الرئاسي تسير في طريقها بشكلٍ متزن، وتتخذ خطى ثابتة من أجل تحقيق هدفها، وهو الإفراج عن كل المحبوسين في قضايا لا علاقة بها بالإرهاب وإسالة الدماء، موضحة: «لجنة العفو الرئاسي بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية وما زلنا نطمح في المزيد».

إشادة بجهود لجنة العفو الرئاسي في دمج المفرج عنهم

كما أشادت مها عبدالناصر، بعمل لجنة العفو الرئاسي على دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى وحرصها على تذليل العقبات أمامهم، إذ قالت: «جهود اللجنة في إعادة دمج المفرج عنهم تسير في طريقها السليم، والدليل على جدية اللجنة في تحقيق ذلك هو كل من تم الإفراج عنه، وعاد إلى عمله بشكل طبيعي، دون عقبات، وهناك الكثير ممن عاد لعمله».

كما لفتت إلى دقة لجنة العفو الرئاسي في إعداد قوائم المفرج عنهم، والتي تكون متكونة من أشخاص ذات اتجاهات مختلفة، حيث قالت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي: «تحرص اللجنة على ضم أسماء من اتجاهات مختلفة لقوائم العفو وليس اتجاها واحدا، وهو ما يعكس شفافية اللجنة».