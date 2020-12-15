مها عبدالناصر: يجب سن قوانين للحد من هجرة الأطباء

قالت الدكتور مها عبدالناصر، عضو حزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس النواب، إنها تهتم بإيجاد صرف صحي ومياه شرب في مركز ملاوي بمحافظة المنيا، من أجل إخراج أفراد يعيشون بكرامة وتعزيز الانتماء لديهم.

وأضافت "عبدالناصر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه يجب توفير تعليم جيد للطبقة الوسطى، ولا أنكر الخطوات الجيدة التي تتم في المنظومة التعليمية بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، لكن نجتاج مزيد من التطوير، ليس على الجانب البنية التحتية التي تركز عليه الوزارة، لكن يجب زيادة عدد المدارس وتقليل الكثافات الطلابية لأن تطوير التعليم يحتاج أركان كثيرة يجب تحقيقها في نفس الوقت، وكذلك ضرورة تحسين وضع المعلمين.

وأوضحت عضو حزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس النواب، أن الحزب لديه لجان خبراء يقدمون تصورات لحل بعض المشاكل من أجل تحسين الوضع في البلد، لكنهم يريدون التنسيق مع جهات مختلفة من أجل تحقيق مصلحة المواطن.

ولفتت أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في هجرة الأطباء، ويجب سن تشريعات تهدف إلى تحسين أحوال الأطباء وتوفير التدريب اللازم لهم، ووقف الاعتداء على الأطباء والمستشفيات، كما أن هناك أزمة في جودة الاتصالات في مصر.

وطالبت بدفع تغليظ العقوبات على جريمة التحرش والعنف ضد النساء التي تلاقي عنف خاصة أن بعض السيدات يتم رميها في الشارع عند تطليقها والمرأة مظلومة في قانون الأحوال الشخصية، وهناك سيدات تستمر في زواج تعيس خوفا من عدم وجود مصدر إعالة بعد تطليقها "دي لو هي كانت موظفة كانت خدت مكفاة نهاية خدمة".