«الجيل» يشيد بقرارات العفو الرئاسي: مصر ماضية على طريق التسامح

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، تعليقا على تصريح النائب طارق الخولي بالإفراج عن 35 من المحبوسين، اليوم، بأنّ التنسيق الذي يتم بين لجنة العفو الرئاسي ومؤسسات الدولة والنيابة العامة، وما يتبع ذلك من إفراج عن بعض الشباب المحبوسين، واستمرار ذلك أسبوعيا مرتين و3، رفع سقف الأماني والأحلام لدينا ولدى قيادات الأحزاب السياسية والنخب المصرية وأسر الشباب المحبوسين، في أن نصل قريبا إلى اليوم الذى نعلن فيه عدم وجود محبوسين.

مصر ماضية على طريق العفو والتسامح

وأكد الشهابي، في بيان له، أنّ العمل المتصل للجنة العفو الرئاسي ومؤسسات الدولة والنيابة العامة وما يعقبه من قرارات الإفراج وإخلاء سبيل المحبوسين، جعل دعوة الرئيس للحوار الوطني أعظم متغير في حياتنا السياسية والحزبية، ورفع سقف المطالب المتوقعة منه، والتي يحلم بها الشعب ونحن معه، متابعا أنّ مصر ماضية وبقوة على طريق العفو والتسامح وفتح صفحات جديدة تنبأ بنظام سياسي جديد يليق بالجمهورية الجديدة، يفتح مجالات العمل العام أمام أبناءه ويحترم النصوص الدستورية الخاصة بالحريات واحترام حقوق الإنسان وكرامته.

الشكر والتقدير للجنة العفو الرئاسي

وهنأ رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، أسر الشباب المفرج عنهم، مؤكدا أنّ الدولة المصرية رئيسا وحكومة ومؤسسات ولجنة العفو الرئاسي تستحق منا جميعا التحية والتقدير والإشادة بما تم وبما سيتم من توالي الأنباء السارة بالإفراج عن المحبوسين.