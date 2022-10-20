عضو بـ«العفو الرئاسي»: الإفراج عن 1052 شخصا منذ إعادة تفعيل اللجنة

كشف المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن عدد المفرج عنهم حتى الآن من المحبوسين احتياطيا، منذ إعادة تفعيل دور اللجنة.

وأعلن «العوضي»، في منشور عبر حسابه على «فيس بوك»، أنه منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل الماضي وحتى اليوم، أُفرج عن 1040 محبوسا احتياطيا، و12 محكوما عليهم، مؤكدا دمج عددٍ من المفرج عنهم، وإعادتهم إلى عملهم وتوفير فرص عمل لهم.

الإفراج عن 1040 محبوسا وتقنين أوضاعهم

وتابع عضو «العفو الرئاسي»، بأنه جارٍ إنهاء أوضاع العشرات من المفرج عنهم، وسداد المديونيات، والعفو عن المئات من الغارمين والغارمات.

العوضي: الإفراج عن المزيد في الفترة المقبلة

وأكد العوضي: «منظومة عمل تعمل على مدار الساعة وإرادة حقيقية ظهرت نتائجها على أرض الواقع.. جهد متميز ومثمر لمؤسسة الرئاسة وتوجيهات مستمرة من الرئيس بتسريع وتيرة العمل في اللجنة.. وجهود جبارة تقوم بها النيابة العامة بقيادة المستشار حمادة الصاوي النائب العام.. وتنسيق متميز من وزارة الداخلية وخاصة قطاعي الأمن الوطني والسجون.. الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من قوائم العفو، وستشهد عددًا من المحكوم عليهم».