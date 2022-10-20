4 طرق للتقدم بطلبات إلى لجنة العفو الرئاسي.. و5 بيانات مطلوبة

تستمر لجنة العفو الرئاسي، في الإفراج عن قوائم جديدة من السجناء، آخرها قائمة جرى الإعلان عنها اليوم الخميس، وتضم 35 اسما، ليصل إجمالي المفرج عنهم إلى 1040 محبوسا احتياطيًا، و12 محكوما عليهم، بحسب ما أعلنه أعضاء اللجنة منذ بداية إعادة تفعيل دور اللجنة بتكليف من الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل الماضي.

ومع استمرار الإفراج عن قوائم جديدة، يتساءل الكثير عن كيفية التقدم بطلب إلى لجنة العفو الرئاسي، لبحث حالات السجناء، والبيانات المطلوبة للتقديم، وهو ما تستعرضه «الوطن» في تقريرها.

طرق التقدم بطلبات إلى لجنة العفو الرئاسي

- إرسال استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب.

- إرسال طلب بالبريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ.

- التواصل مع أعضاء لجنة العفو الرئاسي الخماسية.

- إرسال طلب للجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

البيانات المطلوبة

- اسم الشخص المطلوب فحص موقفه.

- الرقم القومي الخاص بالحالة.

- تسجيل المحافظة التابع لها الحالة.

- تسجيل بيانات من أجرى عملية التسجيل.

- إرفاق رقم القضية.

الإفراج عن قائمة جديدة تضم 35 اسما

وكان المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أوضح أن إجمالي المفرج عنهم بعد 35 اسما اليوم وصل حتى الآن 1040 محبوسا احتياطيا، و12 محكومًا عليهم، منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل الماضي وحتى اليوم.

وأكد «العوضي» في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، على دمج عددٍ من المفرج عنهم، وإعادتهم إلى عملهم وتوفير فرص عمل لهم، وأنه جار إنهاء أوضاع العشرات من المفرج عنهم، وسداد المديونيات، والعفو عن المئات من الغارمين والغارمات.