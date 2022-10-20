بعد استقالة «تراس».. البيت الأبيض: سنحتفظ بعلاقة وثيقة مع من يخلفها

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحتفظ بعلاقة وثيقة مع أي شخص يخلف ليز تراس في منصبها، حيث أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس استقالتها من منصبها بعد 6 أسابيع من توليها مهام منصبها، وذلك في كلمة لها قبل قليل، بحسب شبكة «سي بي إس» الأمريكية.

وأعلنت ليزا تراس في كلمتها عن انتخابات لقيادة حزب المحافظين البريطاني في غضون أسبوع من الآن، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقالت ليز تراس: «توليت العمل في وقت تعاني فيه البلاد من مشكلات كثيرة، والعمال قلقون من كيفية دفع الفواتير، والحرب الروسية الأوكرانية تهدد أمننا القومي، وسط كل هذا تم انتخابي خلال تلك الفترة الصعبة، وتعطلت البلاد لفترة طويلة بسبب النمو الاقتصادي المنخفض».

تراس: سأظل أعمل كرئيسة للوزراء حتى يتم اختيار ممثل آخر للحزب

وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة: «تحدثت اليوم مع الملك تشارلز لإخطاره باستقالتي، واتفقت على إجراء تصويت، وسأظل أعمل كرئيسة للوزراء حتى يتم اختيار ممثل آخر للحزب».

وأثارت حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تم الإعلان عنها في 23 سبتمبر اضطرابات في الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني وزادت تكلفة الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة، ما دفع بنك إنجلترا للتدخل لمنع وصول الأزمة إلى الاقتصاد الكلي وتعريض معاشات التقاعد للخطر، بحسب «سكاي نيوز عربية».

من جانبه عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في استقرار بريطانيا بأسرع وقت، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».