لجنة 1922 بحزب المحافظين البريطاني تؤكد اجتماعها مع ليز تراس

أعلنت لجنة 1922 بحزب المحافظين البريطاني، أنها ستجتمع مع ليز تراس بعد تلقي ما يصل إلى 100 رسالة تطالب رئيسة الوزراء البريطانية بالاستقالة.

وتعد «لجنة 1922» مجموعة برلمانية من المحافظين الخلفيين، مسؤولة عن التنظيم داخل الحزب، ويرأسها حاليا جراهام برايدي، حيث تشير شبكة «بي بي سي» البريطانية إلى أنّ أعضاءها، الذين يطلق عليهم اسم «الرجال الذين يرتدون بذّات رمادية»، يتمتعون بقدر كبير من السلطة في حزب المحافظين البريطاني.