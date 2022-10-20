ضبط سائق سيارة نقل تسبب في وفاة عامل ثلاجة أثناء تفريغ حمولتها بالعياط

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سائق سيارة نقل، تسبب في وفاة عامل ثلاجة، أثناء تفريغ حمولتها بالعياط، تحرر محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تبلغ للواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه ورد لمركز شرطة العياط، بلاغ من عاملين بثلاجة مواد غذائية بقرية كفر الرفاعي- دائرة المركز بوجود مصادمة ومتوفي.

اصطدمت بباب ثلاجة المواد الغذائية

بالانتقال والفحص تحت إشراف العميد محمد مختار رئيس القطاع، تبين أنه أثناء رجوع السيارة نقل بالمقطورة قيادة سائق يبلغ من العمر 41 سنة مقيم بالغربية، للخلف، لتفريغ حمولتها، اصطدمت بباب ثلاجة المواد الغذائية وعامل بالثلاجة يبلغ من العمر 48 سنة، مقيم عزبة التابوت- كفر الرفاعي- دائرة المركز، ما أدى إلى وفاته.

بسؤال شقيق المتوفى، يبلغ من العمر 36 سنة (فلاح)، مقيم بذات العنوان أيد ما جاء بالفحص، وورد تقرير مفتش الصحة الذي أفاد عدم وجود شبة جنائية في الوفاء، جرى التحفظ على السيارة والقبض على قائده، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

الرأي القانوني

وعن الموقف القانوني المتوقع للمتهم، يقول حمدي العربي المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن المادة 238 من قانون العقوبات على «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته، أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».