ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم «هيروين وبانجو» بـ750 ألف جنيه في الشرقية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية 3 عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم في أبو كبير بمحافظة الشرقية، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 75 ألف جنيه.

ضبط 3 عناصر إجرامية

وتمّ ضبط 3 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز) حال تواجدهم بمسكنهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات– مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).

وضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلوجراما – مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض).

وجرى ضبط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول – ميزان حساس).