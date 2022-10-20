بالأسماء.. لجنة العفو الرئاسي تعلن قائمة الـ35 الجديدة المفرج عنهم اليوم

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، منذ قليل، أسماء المفرج عنهم، اليوم، ضمن قائمة العفو الجديدة التي تضمن 35 شخصا، من المحبوسين من غير المتورطين بعنف، ممن لا ينتمون لجماعات إرهابية، موجهة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للجنة، وكذلك بالتحية للنائب العام ووزير الداخلية، على جهودهم المشكورة، لإنجاح عمل اللجنة.

أسماء المفرج عنهم

وأكد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنّ اللجنة تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة، وأخرى غير معروفة؛ لأن خروج أي محبوس نجاح في حد ذاته لعمل اللجنة، مشيرًا إلى أنّ ملف دمج المُفرج عنهم مهم للغاية، وتحقق فيه اللجنة نجاحات خلال الفترة الأخيرة.