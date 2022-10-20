كمال أبو عيطة: لجنة العفو الرئاسي تعمل ليل نهار في ملفات عديدة ومهمة

قال كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو الرئاسي تقوم بعملها بشكل جيد وحريصة على استكمال النظر في جميع الحالات التي تصل إليها، مما يبعث حالة من الأمل في الشارع المصري وبين المواطنين.

كمال أبو عيطة: هناك تقدم كبير وملحوظ في عمل لجنة العفو الرئاسي

ولفت «أبو عيطة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن هناك تقدما كبيرًا وملحوظا في عمل لجنة العفو الرئاسي، وتجاوز عدد المعفو عنهم آلالف، ومن الممكن أن يتم العمل بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة في إعداد المزيد من القوائم.

كما أشار عضو لجنة العفو الرئاسي إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، موضحا أنها دعوة مقدرة وتعمل اللجنة على تحقيق ذلك.

عضو العفو الرئاسي: لا يمكن التقليل من جهد أعضاء اللجنة

وأضاف أبو عيطة: «لايمكننا أن نقلل من جهد أعضاء لجنة العفو الرئاسي التي تعمل ليل ونهار في ملفات مهمة وعديدة»، مؤكدًا على عمل اللجنة بإنجاح إجراءات العفو الرئاسي والدمج المجتمعي.

الجدير بالذكر أن المحامي طارق العوضي، نشر منشور له عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن أعداد المفرج عنهم منذ أن تمت إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وحتى الآن وصل إلى 1040 محبوسا احتياطيا، و12 محكوما عليهم.

وقال العوضي في منشوره: «منظومة عمل تعمل على مدار الساعة وإرادة حقيقية ظهرت نتائجها على أرض الواقع.. جهد متميز ومثمر لمؤسسة الرئاسة وتوجيهات مستمرة من الرئيس بتسريع وتيرة العمل في اللجنة»