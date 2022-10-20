5 أسئلة حول مصير منصب رئيس الوزراء البريطاني بعد استقالة «ليز تراس»

استقالت ليز تراس من منصبها كرئيسة للوزراء في بريطانيا، وقالت إنها تتوقع تعيين بديل لها بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وهناك القليل من الوضوح حتى الآن حول كيفية سير العملية الانتخابية في حزب المحافظين الحاكم، ولكن ما الذي نعرفه حتى الآن عن فترة ما بعد استقالة تراس، وهي أسئلة أجابت عنها صحيفة «الجارديان» البريطانية في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني قبل قليل.

متى يكون لدى بريطانيا رئيس وزراء جديد؟

قال السير جراهام برادي، رئيس لجنة عام 1922 لأعضاء حزب المحافظين، وهي اللجنة المقرة لقواعد انتخابات قيادة الحزب خليفة لـ«ليز تراس»، إنّه يأمل أن تنتهي العملية بحلول يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 أكتوبر، إذ سيجتمع المدير التنفيذي للجنة عام 1922 بمجلس حزب المحافظين لمناقشة كيفية سير العملية، وينبغي اتخاذ قرار بعد ظهر يوم الخميس.

من سيقرر العملية الانتخابية؟

تضم لجنة عام 1922، هيئة تنفيذية مكونة من 18 عضوًا، ينتخبهم جميع أعضاء البرلمان المحافظين باستثناء أعضاء الحكومة البريطانية، ويدير الجانب البرلماني من عملية الانتخاب، والمعروفة في الحزب بـ«مسابقة القيادة»، وعادة ما يكون مجلس حزب المحافظين، الذي يضم رئيس الحزب وكبار المسؤولين والنواب.

هل سيتم استشارة أعضاء حزب المحافظين؟

ولدى سؤاله عما إذا سيتم إشراك الأعضاء في الانتخابات، قال برادي: «هذا هو التوقع»، من المحتمل أن يكون هناك اقتراع في فترة قصيرة على القيادة عبر الإنترنت بين المرشحين الأخيرين.

هل يمكن للنواب تجنب استشارة العضوية؟

لا توجد طريقة رسمية للقيام بذلك من خلال القواعد الحالية لحزب المحافظين البريطاني، ومع ذلك هناك طرق لمحاولة فرض موقف لا يتم فيه استشارة الأعضاء، ويقوم النواب بالاختيار النهائي.

يمكن أن تفرض اللجنة التنفيذية لعام 1922 نسبة مرتفعة، للاختيار ربما 100 نائب، الذين سيُطلب منهم تسمية مرشح، أو يمكن أن يكون هناك اتفاق بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الترشيحات على أن المرشح الأقل عددا يخرج من السباق.

من سيخوض السباق الانتخابي؟

من المتوقع خوض ريشي سوناك، الذي خسر أمام ليز تراس في سباق القيادة السابق، لكن الحلفاء قالوا إنه لا يزال يأخذ النصائح، ومن المرجح أن يترشح بوريس جونسون مرة أخرى، وفقًا لمصادر قريبة من رئيس الوزراء السابق، ومن المرجح أن ينجح إذا كان للأعضاء رأي في ذلك.

كما استبعد جيريمي هانت ومايكل جوف أنفسهم ، في حين أن بيني موردونت وكيمي بادنوش وجرانت شابس، مرشحون محتملون.