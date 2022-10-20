أبرز المرشحين لخلافة «ليز تراس» بعد استقالتها.. «سوناك» على رأس القائمة

قدمت رئيسة مجلس الوزراء البريطاني، ليز تراس، استقالتها بعد 48 يوم فقط من تولي منصبها، على خلفية فشلها في قيادة بريطانيا للخروج من الأزمات الراهنة، ولذلك تتجه الأنظار الآن نحو «ريشي سوناك وبيني موردنت»، لخلافة تراس في منصبها، وفق ما أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

الأنظار تتجه نحو سوناك

يُنظر إلى سوناك، الذي خسر الانتخابات أمام تروس، على أنه المنافس الرئيسي، لكن الصورة لا تزال غير مؤكدة بسبب الصراع الداخلي العميق داخل صفوف حزب المحافظين. ويعتقد الموالون لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون أن الحزب يجب أن يعيده لرئاسة الوزراء، بالنظر إلى تفويضه الانتخابي القوي من الانتخابات العامة لعام 2019، ومع ذلك، فإن مشاكل تروس الحالية تذكرنا بكيفية سحب جونسون من منصبه وإجباره على الاستقالة في أوائل يوليو وسط تمرد مفتوح من قبل عدد متزايد من نوابه ووزرائه.

استقالة سويلا أدى إلى تفجير الاضطرابات

وتأتي الاضطرابات الأخيرة بعد يوم من استقالة سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية، بعد اعترافها بخرق القانون الوزاري من خلال مناقشة سياسة الحكومة في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة.

«لم نخالف فقط التعهدات الرئيسية التي وعدنا بها ناخبونا، ولكن كانت لدي مخاوف جدية بشأن التزام هذه الحكومة بالوفاء بالتزامات البيان، مثل تقليل أعداد الهجرة الإجمالية ووقف الهجرة غير الشرعية، لا سيما معابر القوارب الصغيرة الخطيرة،»