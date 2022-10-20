سلمى صباحي تروج أولى حلقات برنامج «أطفال الحياة»: أتمنى تتفرجوا و تجمعوا

روجت الاعلامية سلمى صباحي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، لبرنامجها الجديد «أطفال الحياة» الذي تنطلق أولى حلقاته غدًا الجمعة.

ونشرت سلمي صباحي بوستر البرنامج وعلقت عليها قائلة: «بكرة الجمعة.. إن شاءالله أول حلقة من برنامجي الجديد أطفال الحياة على قناة الحياة الساعة 10 الصبح.. أتمنى تتفرجوا و تجمعوا أطفال العيلة كلهم يتفرجوا و تبعتولي رأيهم بعد الحلقة ضروري.. إيه اللي عجبهم و إيه اللي ماعجبهمش.. يهمني جدًا جدًا أعرف ألف شكر.. و دعواتكم».

برنامج أطفال الحياة

برنامج «أطفال الحياة»، يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع على الهواء مباشرة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا عبر قناة الحياة، ويتضمن عدة فقرات منها حوار بين «ماما سلمى» والدمية المشاغبة «بنتخ» في بداية كل حلقة، بهدف تنمية سلوك الأطفال وحسن تصرفهم في المواقف المختلفة، من خلال مواقف يتعرض لها بنتخ، بالإضافة إلى فقرات علمية تهتم بتعليم الأطفال مبادئ لغة البرمجة، وبعض التجارب العلمية المحبب لجميع الأعمار.