الجمعة.. قناة الحياة تعيد إذاعة حفل مدحت صالح بمهرجان القلعة

أعلنت قناة الحياة، عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، عن إعادة إذاعة حفل مدحت صالح بمهرجان محكى القلعة، في دورته الثلاثون، الذي تمت إذاعته بشكل حصري عبر قنوات الحياة.

أغنيات حفل مدحت صالح

سبق وتصدر مدحت صالح الترند، أثناء عرض الحفلة على الهواء مباشرة، وغنى مدحت صالح في الحفل «النور مكانه في القلوب»، «ابن مصر»، «برمي السلام»، «يوم ما قابلتك»، وغيرها.

وشكر مدحت صالح، من قبل، الشركة المتحدة ومجموعة قنوات الحياة، في تصريحات لـ«الوطن»، قائلا إن النقل التليفزيوني سبب من أسباب نجاح المهرجان، وأن الشركة المتحدة لم تبخل في شيء لخروج المهرجان في أبهى صورة ممكنة، وأكد أنه رأى أجزاء من حفلته، وأبهره التصوير وخاصة التصوير بكاميرات الدرون.

أغنية مدحت صالح الجديدة

يذكر أن مدحت صالح طرح اليوم، أغنية جديدة بعنوان «أنا بنهي الكلام»، كلمات محمد حسن معوض، ألحان بدر مصطفى، توزيع يحيى مهدي، ومكس وماستر أسامة كمال.