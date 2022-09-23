رولا خرسا تقدم حفل محمود التهامي بسفح الأهرامات.. عبر قناة «الحياة» (فيديو)

قدمت الإعلامية رولا خرسا، حفل نقيب المنشدين محمود التهامي، في سفح الأهرامات، وتنقله قناة «الحياة» على الهواء مباشرة.

رولا خرسا تبدأ تقديم الحفل بكلمة عن الأهرامات

وبدأت رولا خرسا كلمتها باللغة العربية الفصحى، وتحدثت عن الأهرامات والإنشاد الديني، ثم قدمت محمود التهامي.

وقدم التهامي عددا من ابتهالاته المعروفة، وتفاعل معه الجمهور، ومن بينها «صلى الله على محمد».

قناة «الحياة» تنقل مهرجان القلعة للموسيقى والفنون

يذكر أن قناة «الحياة» حصدت العديد من الإشادات على تغطية مهرجان «القلعة للموسيقى والفنون» في شهر أغسطس الماضي، بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وتصدر الحفل الترند على مدار 15 يوما.