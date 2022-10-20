موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي.. القنوات الناقلة

يستعد ليفربول الإنجليزي، لمواجهة نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب.

موعد مباراة ليفربول ونوتينغهام فورست والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول نوتينجهام فورست، في منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت المقبل الموافق 22 أكتوبر 2022، في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ستاد سيتي جراوند.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست بالجولة الثالثة عشر

وتذاع مباراة الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي بين نادي ليفربول و نوتينجهام فورست على مجموعة قنوات «بي إن سبورتس»، بعدما حصلت بشكل حصري على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي 2022-2023.

ترتيب ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الثالثة عشر

يدخل ليفربول مباراة نوتينجهام فورست منشياً بالفوز أمام وست هام يونايتد، ويحتل المركز السابع في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، بعدما خاض الفريق 10 مباريات منذ بداية الدوري، استطاع الفوز في أربع مباريات، والتعادل في أربع مباريات، والهزيمة في مباراتين.

ليفربول يحقق فوزاً هاماً أمام وست هام يونايتد بالجولة الثانية عشر

وحقق ليفربول فوزاً هاماً خلال الجولة السابقة أمام نادي وست هام يونايتد، بهدف مقابل لاشئ أحرزه اللاعب «داروين نونيز»، خلال الدقائق الأولى من عمر المباراة، حيث يسعى لمواصلة الانتصارات خلال الفترة القادمة بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لحصد لقب الدوري الإنجليزي بعدما فشل في الفوز به خلال الموسم الماضي والفوز به لصالح نادي مانشستر سيتي.

ترتيب نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي بالدوري الإنجليزي

ويدخل نادي نوتينجهام فورست المباراة وهو يحتل المركز الثامن في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة خلف نادي ليفربول، بعد التعادل خلال الجولة السابقة أمام نادي برايتون، وخاض الفريق 10 مباريات، استطاع الفوز في أربع مباريات، والتعادل في ثلاث مباريات، والهزيمة في ثلاث مباريات.