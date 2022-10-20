رئيس مجلس النواب ينعى النائبة ابتسام أبو رحاب

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المغفور لها بإذن الله النائبة ابتسام إبراهيم أبو رحاب محمد عن محافظة الوادي الجديد، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، التي وافتها المنية اليوم، بعد صراع مع المرض.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائبة الراحلة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما نعى النائبة الراحلة المهندسة ابتسام أبو رحاب، المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.