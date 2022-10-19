بيت العائلة المصرية يرحب بقرار البرلمان عن استيراد سيارات المصريين بالخارج

قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن المصريين في الخارج، كانوا ينتظرون مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين، لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك، مقابل وديعة دولارية دون فائدة لمدة 5 سنوات، موضحًا: «نحن في حاجة إلى ضخ عملة صعبة في هذه الظروف لبلدنا، وما حدث وضع طبيعي يساعد على التنمية».

وأضاف «ثابت» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة: «نحن سعداء بالقانون، وأعتقد أن هناك سيارات كثيرة ستنزل مصر، ومدة القرار أعتقد أنه 4 أشهر، لكن السؤال هل سيتم مده؟ وسيتم استيضاح كل الأمور بعد موافقة البرلمان، ونحن سعداء كمصريين في الخارج بهذا القانون».

سيارات المصريين بالخارج ستكون مصدرا للعملة الصعبة خلال الفترة المقبلة

وتابع، أن سيارات المصريين بالخارج ستكون مصدرا للعملة الصعبة خلال الفترة المقبلة: «وأتمنى أن يتم تطبيق مثل هذا القانون في الأراضي مثل العلمين، ونحن نرغب في تقديم المساعدة، نحن في الجمهورية الجديدة برئاسة الجمهورية حيث يتم تنمية مصر بسواعد أبنائنا، وسنكون حائط الصد لبلدنا».

توفير العملة الصعبة

وأكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن القرار يستهدف توفير العملة الصعبة، مشددًا على أن هذا القرار سيكون بداية لقرارات كثيرة تسهم في تحسين سوق السيارات: «القائم بأعمال محافظ البنك المركزي ومستشاريه اتخذوا حزمة قرارات خارج الصندوق، وكلها قرارات مشجعة، أعتقد ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التسهيلات للحصول على المزيد من موارد العملة الصعبة».