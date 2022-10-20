مهرجان الموسيقى العربية يكرم 16 من رموز المجال.. بينهم راغب علامة

كرمت إدارة مهرجان الموسيقي العربية 16 رمز من رموز الشخصيات التي ساهمت بجهودها في خلق مسارات فنية مميزة في هذا المجال، وذلك انطلاقا من العرفان بالجميل، وكرمهم كلٌ من نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر ورئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة جيهان مرسي، مدير مهرجان الموسيقي العربية.

تكريم قائد الأوركسترا الراحل علي إسماعيل

وكان أول المكرمين في حفل افتتاح مهرجان الموسيقي العربية الذي يذاع على قناة «الحياة»، هو قائد الأوركسترا الفنان والموزع الراحل علي إسماعيل، وتسلمت التكريم ابنته شجون علي إسماعيل.

وتم تكريم الموسيقار الراحل زين نصار، متخصص بالنقد الموسيقي وأول رئيس لقسم النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني وكتب المادة العلمية للبرامج الموسيقية على مدى 37 عاما في الإذاعة، وتسلم التكريم ابنه أحمد زين نصار.

تكريم راغب علامة

وكرم المهرجان كذلك الفنان الكبير راغب علامة، والشاعر والمؤلف هاني عبدالكريم، والمؤلف والمغني والعازف الموسيقار مودي الإمام، كما تم تكريم مدير مهرجان البحرين الدولي للموسيقي الفنان البحريني أحمد يوسف الجميري.

وكرم المهرجان كلا من المؤلف والمحقق الأول للتراث الشعبي بتلفزيون الكويت الفنان الكويتي يعقوب الخبيري، والدكتور عاطف إمام، أستاذ آلة الناي والعميد الأسبق لمعهد الموسيقي العربية، والدكتورة رشا تموم الأستاذ بالقسم النظريات والتأليف الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والملحن الدكتور نبيل الدراس، رئيس مجلة البحث الموسيقي الصادرة عن المجمع العربي للموسيقي والتابع لجامعة الدول العربية، والدكتور صالح رضا صالح.