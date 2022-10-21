تقارير: أمريكا وضعت خطة لإنتاح أسلحة بالاشتراك مع تايوان

قال وكالة رويترز اليوم الأربعاء إن الحكومة الأمريكية تدرس وضع خطة لإنتاج أسلحة بشكل مشترك مع تايوان، في مبادرة تهدف إلى تسريع عمليات نقل الأسلحة لتعزيز قدرات تايوان الدفاعية، في ظل تصاعد التوتر مع الصين.

ووفقا لرويترز، حذرت تايوان والكونجرس الأمريكي من تأخير تسليم شحنات الأسلحة بسبب المشكلات التي تواجه سلاسل التوريد والتراكم الناجم عن زيادة الطلب على بعض الأنظمة الدفاعية والأسلحة بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وتجدر الإشارة أن الولايات المتحدة كانت وافقت على أكثر من 20 مليار دولار من مبيعات الأسلحة لتايوان منذ عام 2017، والتي كانت من بينها صواريخ مضادة للسفن من طراز «هاربون» وصواريخ قتالية جوية وطائرات حربية مقاتلة من طراز F-16 بالإضافة لأسلحة ومعدات اخري، بينما يسعي الشيوخ الأمريكي حاليا لزيادة حجم المساعدات العسكرية الممنوحة إلي تايوان لتصل إلي 10 مليارات دولار يتم إنفاقها علي مدار خمس سنوات وحتي عام 2027، بحسب صحيفة «بوليتيكو».

وقال هاومند تشامبرز، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي التايواني في تصريحات لرويترز، أن أي خطوة من هذا القبيل ستتطلب حصول مصنعي الأسلحة على تراخيص إنتاج مشترك من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكي، كما أضاف تشامبرز أنه قد تكون هناك مقاومة داخل الإدارة الأمريكية لإصدار تراخيص الإنتاج المشترك بسبب عدم الارتياح بشأن الموافقة على إرسال مثل هذه التكنولوجيا الهامة لخارج الولايات المتحدة، في حين يقول خبراء لوكالة رويترز أنه من المحتمل أن يتم إنتاج وتصنيع هذه الأسلحة بإستخدام مكونات تايوانية محلية.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله: «الولايات المتحدة تبحث في جميع الخيارات لضمان انتقال القدرات الدفاعية إلى تايوان بشكل سريع».

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الاثنين إن الحكومة الصينية مستمرة في خططها لضم تايوان علي جدول زمني أسرع بكثير، مكررا التحذيرات من حدوث إضطراب اقتصادي عالمي إذا تم الإستيلاء علي تايوان، وفقا لصحيفة الجارديان.