وسط توتر مع الصين.. الشيوخ الأمريكي يدعم تايوان بـ10 مليارات دولار

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لدعم مشروع قانون يسمح بتزويد تايوان بـ10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية على مدى خمس سنوات، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المبلغ الأولى المقترح.

يأتي هذا على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وتايوان من جهة والصين من جهة أخرى، حسب ما أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

حزمة مساعدات دفاعية جديدة مقدمة إلى تايوان

وأدرج رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي جاك ريد، حزمة مساعدات دفاعية جديدة مقدمة إلى تايوان كجزء من مشروع قانون مقترح مقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأسبوع الماضي، ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يحدد الميزانية العسكرية للعام المالي 2023، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته على ميزانية الدفاع الجديدة.

وقال «ريد»، للصحفيين يوم الثلاثاء في مبنى الكابيتول، إن مشروع القانون يشمل المساعدات العسكرية لتايوان، وأن هناك إجراءات تتماشى مع قانون العلاقات مع تايوان، الذي يحكم العلاقات الأمريكية التايوانية لأكثر من أربعة عقود حتى الآن.

كما يتيح مشروع القانون المقترح الأولوية لنقل أسلحة ومعدات من فائض مخزون الجيش الأمريكي إلى تايوان، حيث سيضع مليار دولار سنويًا في آلية «سلطة السحب الرئاسي»، وهو ما يعطى الرئيس الأمريكي التفويض لنقل هذه المعدات الدفاعية والأسلحة إلى تايوان في حالات الطوارئ، بحسب ما ذكر موقع ديفنس نيوز، المتخصص في الشؤون العسكرية.

إرسال مليارات الدولارات من المساعدات إلى أوكرانيا

ويعد هذا هو نفس التفويض الذي استخدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن لإرسال مليارات الدولارات من المساعدات إلى أوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير الماضي، وذلك بحسب الموقع.

وفي حالة الموافقة ستكون هذه المساعدات إضافة إلى صفقة بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان كانت إدارة بايدن قد وافقت عليها في سبتمبر، وشملت صواريخ هاربون المضادة للسفن وصواريخ سايدويندر «جو- جو» التي سيتم استخدامها بواسطة طائرات أف 16 التايوانية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في تصريحات يوم الاثنين إن الحكومة الصينية متسمرة في خططها لضم تايوان على جدول زمني أسرع بكثير، مكررا التحذيرات من حدوث اضطراب اقتصادي عالمي إذا تم الاستيلاء على تايوان، وفقا لصحيفة الجارديان.