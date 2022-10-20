عضو اللجنة التحضيرية لـ«الموسيقى العربية»: الإعلام أعطى المهرجان زخما يليق به

قال محمد منير، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية وعضو اللجنة التحضيرية بمهرجان الموسيقى العربية، إن هناك مجهودات كبرى جرى بذلها من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ودار الأوبرا ووزارة الثقافة، لإخراج مهرجان الموسيقى العربية، في أبهي صورة له، «المهرجان حق للمصريين ومتاح للعالم العربي».

منير: المواطن يسعى لمتابعة الفن الجيد

أضاف «منير»، خلال تصوير خارجي لبرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية الحياة، أن الجمهور المصري، دائما يسعى لمتابعة الفن الجيد، وأكبر دليل على ذلك، ما حدث خلال فعاليات مهرجان القلعة، الذي فيه تواجد عدد كبير من الجمهور في مثل تلك النوعية من الفعاليات.

منير: الملايين يتابعون مهرجان الموسيقى العربية

أوضح أن وجود وسائل الإعلام في مثل تلك الأحداث، دائما ما يعطيها الزخم والرونق، الذي يليق بها، مستطردا: «الملايين يتابعوا مهرجان الموسيقي العربية، وفضائية الحياة قبلة للمشاهدين، لأن الجمهور عايز الطرب المحترم، ولما يتقدم من خلال أجهزة الاعلام المصرية، ده بيرفع الذوق العام للمشاهدين كافة».

وتابع: «مثل تلك الحفلات تساهم في نشر الفنون الرفيعة، وفي أصوات في دار الأوبرا، وفرقة الموسيقى العربية، أكثر من رائعة، وعيد الطرب يوم إطلاق مهرجان الموسيقى العربية».