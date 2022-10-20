«رئيس الأوبرا»: «المتحدة» جعلت المصريين والعرب يشاهدون «الموسيقى العربية»

وجه الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، رسالة شكر إلى لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة قناة الحياة، لنقل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، قائلًا: «خليتوا الـ100 مليون مصري والعرب كلهم يتفرجوا على الجهد اللي بنبذله، وقبل كده مكنش حد بيشوف شغلنا غير اللي بيشتري تذاكر».

الخدمات المقدمة من «المتحدة» حققت فارقًا كبيرًا

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية، في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على فضائية الحياة، إنّ الخدمات التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة، لتغطية فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حققت فارقًا كبيرًا بنسبة تتخطى الـ100%، وأظهروا النجاح والجهد المبذول لتجهيز مهرجان الموسيقى العربية.

2000 متفرج في مسرح النافورة

وأضاف «صابر» أنهم نفذوا تطويرات في مسرح النافورة والعائد الاقتصادي منها جيد، مشيرًا إلى أن مسرح النافورة يتحمل أكثر من 2000 متفرج، وهناك حفلات أوشكت تذاكرها على الانتهاء، والـ15 يوم مدة المهرجان كلها حفلات مميزة، متابعًا: «نشعر الآن أن الجمهور والإقبال تضاعف بسبب البث على قناة الحياة».

وعرضت فضائية الحياة، برومو مهرجان الموسيقى العربية، والمقررأن يكون في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 3 نوفمبر المقبل، على شبكة قنوات الحياة.