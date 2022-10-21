أرخص 5 مزارات سياحية في أسوان.. الأسعار تبدأ من 20 جنيها

أسوان هي تميمة الحظ والسلام، تجذب السياح لزيارتها من كل أنحاء العالم من عشقها لاعتدال جوها شتاءً ولشمسها صيفا، هي أرض الملوك التي تجسدت عليها الحضارة المصرية ما بين تماثيل ومعابد ومتاحف على باطن الأرض وداخلها.

وتضم أسوان عدة أماكن سياحية وأثرية، شجعت وزارة السياحة والآثار على زيارتها حيث خفضت أسعار التذاكر للمناطق السياحية للمصريين، ليتعرفوا على تاريخ بلادهم، خاصة مع فصل قدوم فصل الشتاء الذي يعد قبلة المصريين لأسوان.

وتستعرض «الوطن»، أرخص 5 مزارات سياحية في أسوان وهي كالتالي وفق هيئة الآثار المصرية:

معبد جزيرة فيلة

يعتبر معبد فيلة من أرخص الأماكن وأكثرها جذبا، حيث أنه صاحب الشهرة العالمية عقب إنقاذه بعملية تتطوير استغرقت 9 سنوات، شيد المعبد للألهة إيزيس ثم توالى عليه عصور اليونان والرومان والبيزنطيين فتركت كل حضارة طابعهاعليه ليصبح تجسيدا لتعاقب الحضارات، ذلك المعبد الواقع بقلب النيل، فيصبح الذهاب إلية بقارب نهري متعة أخرى مكلفا 20 جنيها كتذكرة دخول للمصري بينما للجنسيات الأخرى 140 جنيها.

المسلة الناقصة

مازالت الحضارة المصرية تكشف لنا عن أسرارها، بنقوش تارة وببرديات تارة أخرى وباكتشفات أثرية أيضا، فطالما شغل العالم كيف تنحت المسلات المصرية بهذه الضخامة من قطعة صخرية واحدة، حتى أكتشفت المسلة الناقصة داخل محجر أسوان، لتكون أكبر مسلة مكتشفة حتى الآن ولكنها لم تستخرج من المحجر لوجود شرخ بها، ويمكن للمصري أن يشاهد عظمة أجداده ويلتقط الصور بجانب المسلة الناقصة التي ترجع إلى عهد المكلة حتشبسوت مقابل 10 جنيهات، فيما تصل تذكرة الجنسات الأخرى إلى 80 جنيها.

قبة أبو الهوا

يستطيع السائر على كورنيش مدينة أسوان رؤية المبنى البعيد الذي يعلو الجبل المقابل ليتسائل الجميع عنه، ليجدوا أنه قبة أبو الهوا، التي تضم مقابر نبلاء المصريين القدماء على ارتفاع 180 مترا أعلى الجبل وتضم نقوش ملونة تحكي عدة قصص، ويمكن زيارتها مجانا.

جزيرة سهيل

عند زيارتك لأسوان لا تفوت مشاهدة عدة مشاهد خلابة وطبيعة ساحرة بجزيرة سهيل، فضلا عن مشاهدة صخرة المجاعة والتي تروي قصة تعرض مصر لمجاعة ضخمة ضرب مصر القديمة، ولا تحتاج سوى لمركب أو معدية توصلك إلى البر الآخر لنهر النيل داخل جزيرة سهيل.

متحف النوبة

أذا أردت مشاهدة صور مجسمة لأسوان فعليك بزيارة متحف النوبة الذى يسجد داخلة الحضارة النوبية القديمة ، فضلا عن إضافة حضارات أخرى ليجمع التاريخ معا داخل متحف واحد، يكلفك فقط 20 جنيها بينما لغير المصريين بـ140 جنيها .