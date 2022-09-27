أسوان تحتفل بيوم السياحة العالمي بفتح المزارات الأثرية مجانا

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن المحافظة تحتفل بيوم السياحة العالمي، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «إعادة التفكير في السياحة»، مؤكدًا أهمية الترويج والتنشيط السياحي للمحافظة باعتبارها من المقاصد السياحية الرئيسية على خريطة السياحة الدولية، وستشهد خلال الموسم السياحي الجديد العديد من الأحداث والاحتفالات والمهرجانات الدولية والمحلية، من أبرزها استضافة مؤتمر تعميم مفهوم مدن التعلم كمحرك للتنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع مكتب اليونسكو.

مهرجان التمور الدولي وتعامد الشمس

وأضاف «عطية»، أن المحافظة سوف تستضيف المهرجان الدولى السادس للتمور، بجانب الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بمعبدي أبو سمبل في 22 أكتوبر، و 22 فبراير ، بالإضافة إلى المؤتمر الدولي السنوي لتكتل شركات السياحة الألمانية «QTA» بمشاركة 1200 شخصية من منظمي الرحلات ورؤساء الشركات السياحية، فضلاً عن تنظيم سباق النيل للمياه المفتوحة، وغيرها من الأحداث الأخرى.

عروس المشاتي

ولفت إلى أن المحافظة تسابق الزمن لإنهاء أعمال الإحلال والتجديد والتطوير والتجميل والتشجير لإظهار أسوان عروس المشاتي بالمكانة الحضارية والجمالية التي تليق بها، لاستقبال الأفواج السياحية من مختلف دول العالم.

فتح زيارة المواقع الأثرية بالمجان

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالمنعم سعيد المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان أنه، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للسياحة تم فتح كافة المزارات السياحية والأثرية مجاناً على مدار اليوم للزوار من أبناء المحافظة والسائحين، وستقام ندوة علمية بمتحف التمساح بمعبد كوم أمبو لمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، وبداية علم المصريات حيث تقام الندوة بعنوان «حينما نطق الحجر»، مشيرًا إلى أن الندوة سيحاضر فيها الدكتور عبدالمنعم سعيد، وأيضًا الدكتور أحمد فرمان أستاذ الأثار المصرية بكلية الأثار بجامعة أسوان، والأثري سيد الحمصاني كبير مفتشى آثار كوم أمبو، وكذا أعضاء البعثة السويدية العاملة بمنطقة آثار السلسلة، وهذا بالتزامن مع إلقاء محاضرة في جامعة ميلانو بإيطاليا عن بدايات علم المصريات.

عروض فلكلورية

وأضاف المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان بأن الفعاليات تتضمن أيضاً تقديم عروض فنية وفلكلورية، وتوزيع الورود والهدايا التذكارية للسائحين والزائرين بمعابد إدفو وكوم أمبو وفيله ومختلف الأماكن والمزارات السياحة والأثري، احتفالاً بهذه المناسبة السنوية وللمساهمة في الترويج السياحي المطلوب.