وزير الصحة والسكان في جلسة استماع أمام البرلمان الأسبوع المقبل

يواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدءً من يوم الأثنين وحتى الأربعاء المقبل، ويخصص المجلس للأسبوع الثانى على التوالي، جلسة استماع إلى بيان وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، الذى تولى مهام الوزارة بشكل رسمي في التعديل الوزارى الأخير.

طلبات إحاطة لوزير الصحة

ويجيب وزير الصحة على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء، ويصل عدد الأدوات الرقابية المقدمة من النواب قرابة 100 أداة، وتتضمن حالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وأسرة العناية المركزة، ونقص عدد الأطباء وهيئة التمريض، وعن ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة.

وتضم طلبات الإحاطة أيضًا سؤال عن تطبيق منظومة التأمين الصحي، وتكليف خريجي التمريض وكليات العلوم الطبية التطبيقية، كما يرد وزير الصحة والسكان على دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية.

ووفقًا لجدول الأعمال، يناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين الهامة، التى أنتهت منها اللجان البرلمانية، وفى مقدمتها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.

تنظيم النقل النهري

ويهدف مشروع القانون إلى النزول بالسن المقررة، للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشرعامًا، كما يناقش مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والمواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.

كما يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل، وتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري، من خلال وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.

كما ينظر المجلس خلال جلساته، قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع تحول نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.